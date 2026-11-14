Dülük Tüneli'nin gelecek yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dülük Tüneli'nin gelecek yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Dülük Tüneli\'nin gelecek yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor
Haber Videosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te yapımı süren Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, 3 bin 500 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelin gelecek yıl sonunda hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu: Sınır bölgesindeki ulaşım ve altyapının güçlendirmesi ile sınır ötesine katkı sunuyoruz (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle yapımı devam eden Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Uraloğlu, tünelin yıl sonuna kadar hizmete açılacak durumda olduğunu ifade ederek, "Şu anda bulunduğumuz Dülük Tüneli gerçekten şehrimiz için önemli. Bu ilk gündeme geldiği zaman Gaziantep'i yöneten arkadaşlarımız bunun yapılması gerektiği. Biz de demiştik ki bu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yakışır. Dolayısıyla biz de destek veririz. Dediler ki üçe bölelim. Bir tanesini büyükşehir belediyesi alsın. Bir tanesini Organize Sanayi Bölgesi'ndeki müteşebbislerimiz alsın. Allah razı olsun o da kıymetli. Bir tanesini de bakanlığımız alsın deyince böyle bir orta yol bulduk ve hem tünelin hem de yaklaşım yollarının inşaatına başladık. Esasında ürün ortaya çıkmaya başladı. Ne işimize yarayacak bu. 3 bin 500 metre çift tüplü tünel yapıyoruz. Bağlantı yollarıyla beraber. Bugün de yaklaşık 50-60 bin aracın geçeceği bir tünel. Yaklaşık 1400 fabrikanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gaziantep hani sadece kendi iline değil, sadece bölgesine değil, ülkemize hizmet üreten her türlü katkıyı veren illerimizden bir tanesidir. Biz de Büyükşehir Belediyemizle beraber el birliğiyle bu senin sorumluluğun, bu benim sorumluluğum demeden çalışıyoruz. Kimin neye gücü yetiyorsa o şekilde gayret ediyoruz. Bir taraftan da nihayet beton çalışmalarına başladılar. İkinci kalıp da geldi. Hemen tünelin girişinde gözüküyor. Onu da inşallah devreye alacaklar. Çok sıkıntılı bir zemin değil. Dolayısıyla arkadaşlarımızla konuştuk. İnşallah hani kesin bir söz olmamakla beraber. Çünkü tünelde bazen karşımıza farklı problemler çıkabilir. Önümüzdeki senenin sonuna biz burayı Gaziantepli kardeşlerimizin inşallah hizmetine sunacağız. Yani olacak gibi gözüküyor. Güzel bir ulaştırma projesini de inşallah el birliğiyle Gaziantep modeli olarak hayata getiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıYerel YönetimGaziantepEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
17:16
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
16:09
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 17:29:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Dülük Tüneli'nin gelecek yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android