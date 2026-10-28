Dünya Bankası 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'ne onay verdi - Son Dakika
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Dünya Bankası 485 milyon dolarlık Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'ne onay verdi

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Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'ndan onay aldı. Proje kapsamında imalat sanayisindeki KOBİ ve orta-büyük ölçekli işletmelere 485 milyon dolar kaynak sağlanacak; Türk Eximbank ve VakıfBank'a her biri için 242,5 milyon dolar kullandırılacak.

Dünya Bankası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm sürecine destek sağlayacak Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi için 485 milyon dolar kaynak aktaracak.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Türk Eximbank ve VakıfBank tarafından yürütülecek proje kapsamında Bakanlık tarafından Dünya Bankasından 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansman temin edilecek. Söz konusu bankaların her birine ikrazen kullandırılmak üzere 242,5 milyon dolar karşılığı kaynak aktarılacak.

İleri teknoloji adaptasyonu desteklenecek

Projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programları çerçevesinde teşvik belgeli olup imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile orta-büyük ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sağlanacak.

Bu doğrultuda, reel sektörün sürdürülebilir üretim modelleri geliştirmesi ve ileri teknoloji adaptasyonu desteklenerek, ülke sanayisinin küresel değer zincirlerindeki rekabetçiliği güçlendirilecek.

"Dünya Bankası ile işbirliğimiz sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Orta Vadeli Program ile uyumlu olacak şekilde dış finansman teminini sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarı 10 milyar dolar olurken, bu krediyle sanayi sektörüne yönelik desteğimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen işbirliğinin gelecek dönemde de güçlenerek süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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