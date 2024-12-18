Dünya Bankası, Lübnan'ın Yeniden İnşasına Hazır - Son Dakika
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Dünya Bankası, Lübnan'ın Yeniden İnşasına Hazır

Dünya Bankası, İsrail-Hizbullah çatışmasının ardından Lübnan'la işbirliği yapacak.

18.12.2024 13:46
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BEYRUT, 18 Aralık (Xinhua) -- Dünya Bankası Ortadoğu Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesiyle Lübnan'ın yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre Carret, bankanın ülkenin yeniden inşası konusunda Lübnan hükümetiyle işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Carret arasında salı günü gerçekleştirilen toplantıda sanayi ve tarım tesislerinin rehabilitasyonu, enkaz kaldırma ve altyapının yeniden inşası gibi ülkenin yeniden imarına yönelik proje ve programlar ele alındı.

Berri ise "Dünya Bankası'nın Lübnan'ın yeniden inşası ve İsrail saldırılarının sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda müdahale ve işbirliği isteği ve hazırlığından" övgüyle bahsetti.

Dünya Bankası'nın hazırlamakta olduğu planın detaylarını da görüşen Berri, "planın, toprak ıslahının sağlanmasının yanı sıra çiftçiler, sanayiciler ve küçük işletme sahiplerinin yeniden ayağa kalkmalarına imkan verecek kredilerin yılın sonunu geçmeyecek şekilde temin edilmesine yönelik başlıklar içermesi gerektiğini de vurguladı.

Dünya Bankası'nın tahminlerine göre Lübnan'daki Hizbullah-İsrail çatışması, 8,5 milyar ABD doları tutarında fiziksel zarar ve ekonomik kayba yol açtı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Dünya Bankası, Lübnan'ın Yeniden İnşasına Hazır - Son Dakika

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