Dünya Bankası, Nijerya'nın Ekiti eyaletine 200 milyon dolar kredi onayladı

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Dünya Bankası, Nijerya'nın Ekiti eyaletinin ekonomisinin gelişmesi için 200 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasının Nijerya Direktörü Ndiame Diop, yaptığı açıklamada, Ekiti eyaletinin ekonomisinin çok yönlü gelişmesi için 200 milyon dolar kredi verilmesinin onayladığını belirtti.

Fonların 8 proje için kullanılacağı bilgisini paylaşan Diop, 200 milyon doların 60 milyon dolarının şimdilik eyaletin kalkınmasının bazı kritik yönlerinde değerlendirileceğini ifade etti.