Dünya Bankası, Pakistan'a Dasu Barajı için 1 milyar dolarlık kredi onayladı - Son Dakika
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Dünya Bankası, Pakistan'a Dasu Barajı için 1 milyar dolarlık kredi onayladı

Dünya Bankası, Pakistan\'a Dasu Barajı için 1 milyar dolarlık kredi onayladı

Dünya Bankası, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı'nın inşaatı için 1 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladı. Projeye yapılan kredi desteği, enerji sektörünün yeşillendirilmesine ve elektrik maliyetinin düşürülmesine katkıda bulunacak.

11.06.2024 13:39
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Dünya Bankası, Pakistan'a Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı'nın inşaatı için 1 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından Pakistan'daki Dasu Barajı'nın inşaatına kredi desteğine ilişkin açıklama yapıldı.

Hayber Pahtunhva'daki baraj inşaatı için 1 milyar dolarlık kredinin onaylandığı belirtilen açıklamada, projenin "enerji sektörünün yeşillendirilmesine ve elektrik maliyetinin düşürülmesine" katkıda bulunacağı kaydedildi.

Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Najy Benhassine, "Pakistan'ın enerji sektörü uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerji elde etme konusunda birçok zorlukla karşı karşıya. Dasu hidroelektrik projesi Pakistan'ın enerji sektörü için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Bankası, Pakistan'a Dasu Barajı için 1 milyar dolarlık kredi onayladı - Son Dakika

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