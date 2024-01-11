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Dünya Bankası, Ukrayna'nın GSYİH'sının bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüyor - Son Dakika
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Dünya Bankası, Ukrayna'nın GSYİH'sının bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüyor

Dünya Bankası, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Banka, Rusya-Ukrayna çatışmasında yaşanabilecek olası bir yoğunlaşma gibi jeopolitik risklerin ülkedeki ekonomik durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan ilk rakamlara göre, ülkenin GSYİH'si, Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

Dünya Bankası, Ukrayna\'nın GSYİH\'sının bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüyor
11.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
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KİEV, 11 Ocak (Xinhua) -- Dünya Bankası son tahmininde, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı, Çarşamba günü Dünya Bankası'na dayandırdığı haberinde, 2025 yılında ise Ukrayna ekonomisinde yüzde 6,5'lik büyüme beklendiğini bildirdi.

Banka, Rusya-Ukrayna çatışmasında yaşanabilecek olası bir yoğunlaşma gibi jeopolitik risklerin ülkedeki ekonomik durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası, Ukrayna'nın GSYİH'sinin 2023 yılında yüzde 4,8 oranında arttığını tahmin ediyor.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan ilk rakamlara göre, ülkenin GSYİH'si, Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

Ukrayna hükümeti, 2023 yılının geneli için GSYİH rakamını henüz açıklamadı.

Kaynak: Xinhua
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Dünya Bankası, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Bankası, Ukrayna'nın GSYİH'sının bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüyor - Son Dakika
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