Dünya Bankası, Ukrayna\'nın GSYİH\'sının bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörüyor

KİEV, 11 Ocak (Xinhua) -- Dünya Bankası son tahmininde, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı, Çarşamba günü Dünya Bankası'na dayandırdığı haberinde, 2025 yılında ise Ukrayna ekonomisinde yüzde 6,5'lik büyüme beklendiğini bildirdi.

Banka, Rusya-Ukrayna çatışmasında yaşanabilecek olası bir yoğunlaşma gibi jeopolitik risklerin ülkedeki ekonomik durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası, Ukrayna'nın GSYİH'sinin 2023 yılında yüzde 4,8 oranında arttığını tahmin ediyor.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan ilk rakamlara göre, ülkenin GSYİH'si, Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

Ukrayna hükümeti, 2023 yılının geneli için GSYİH rakamını henüz açıklamadı.