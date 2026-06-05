Dünya Çevre Günü'nde Çevre Vurgusu - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü'nde Çevre Vurgusu

Dünya Çevre Günü\'nde Çevre Vurgusu
05.06.2026 13:56
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AK Parti Hakkari, çevre sorunlarının aciliyetine dikkat çekti ve sürdürülebilir kalkınma vurgusu yaptı.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Kent Park'ta bir arayan gelen partililer adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zekeriya Şen, çevre sorunlarının ertelenemez bir yaşam meselesi olduğunu söyledi.

İklim krizi, kuraklık, hava kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesinin tüm dünyayı tehdit ettiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Türkiye yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü'nde Çevre Vurgusu - Son Dakika

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