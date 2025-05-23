Dünya Çevre Günü'nde Fide Dikim Etkinliği

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Sakin Okul Derneği iş birliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında fide dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar ile birlikte fide diken Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Yaklaşık 10 yıldır bu alanda çalışmalarımız sürüyor. Çocuklarımıza sebzelerin, meyvelerin, bitkilerin büyüme serüvenini öğretiyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Derneği iş birliğinde Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda fide dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte Ticaret Borsası İlkokulu 1, 2, 3 ve 4. sınıflarından toplam 100 çocuk, Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile birlikte domates, biber ve salatalık fidelerini toprakla buluşturdu. Başkan Ataç'a, Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen de eşlik etti.

"Toprağın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Sizler de bu anlamlı çalışmada hem doğayla bağ kurmayı öğreniyor hem de emek vererek üretmenin değerini kavrıyorsunuz. Şu anda Yeryüzü Ekoloji Okulu alanındayız. Yaklaşık 10 yıldır bu alanda çalışmalarımız sürüyor. Çocuklarımıza sebzelerin, meyvelerin, bitkilerin büyüme serüvenini öğretiyoruz. Onlara toprağın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar artık yedikleri sebzelerin nasıl yetiştirildiğini bilecekler. Aramızda Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü öğrencilerimiz de var. Fide dikiminden sonra onlar da sizler için materyal üretim derslerinde hazırladıkları oyunları ve etkinlikleri paylaşacaklar. Üniversite öğrencilerinin ve ilkokul öğrencilerinin bir araya gelerek nesillerin buluşması bizim için çok önemli. Doğayı tanıyan ve koruyan, paylaşmayı bilen, üretken bir toplum yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.