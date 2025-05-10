Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde Ankara'da Özel Etkinlik - Son Dakika
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Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde Ankara'da Özel Etkinlik

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çölyak Farkındalık Günü için Hacıkadın Kent Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. etkinlikte glütensiz yiyecekler tanıtıldı ve çölyak hastalarının ihtiyaçlarına dikkat çekildi. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, glütensiz ürünlerin çeşitliliğini artıracaklarını ve çölyak hastalarına yönelik destek projeleri geliştireceklerini belirtti.

10.05.2025 16:56  Güncelleme: 21:25
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Çölyak Farkındalık Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Hacıkadın Kent Meydanı ve Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Etkinlikte geçmiş yıllarda glütensiz kahvaltı programları düzenlediklerini hatırlatan Yavaş, "Ürün çeşitlerini artıracağız ve sizlerin de bu ürünlere ulaşmanızı kolaylaştıracağız. Biz bunu bir görev olarak görüyoruz. Çünkü belediye insanların sadece su ve yol gibi ihtiyaçlarıyla değil eğitimleriyle, sağlıklarıyla, her şeyleriyle ilgilenir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek Fabrikası, 'Dünya Çölyak Farkındalık Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Çölyak hastalığına dikkat çekilen ve glütensiz yaşam hakkında farkındalık oluşturan etkinliğe Hacıkadın Kent Ormanı ve Mesire Alanı ev sahipliği yaptı. Uzman doktor ve akademisyenlerin de konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli çölyak hastaları ve aileleriyle bir araya geldi.

"Birçok vatandaşımız böyle bir hastalığının olduğunu farkında değil"

Çölyak hastalığını 2010 yılında tesadüfen öğrendiğini belirterek konuşmasına başlayan Yavaş, "Devamlı gittiğimiz bir lokanta vardı, glütensiz ürünler satıyorlardı. O zaman haberim oldu. Düşünebiliyor musunuz? Çevremizde böyle bir hastalığın olduğundan haberimiz yoktu. Kentimizde, sayın hocamız 6 bin, dernek başkanımız 15 bin civarında çölyak hastası olduğunu söyledi ama şuna inanıyoruz ki, birçok vatandaşımız böyle bir hastalığının olduğunu farkında değil. Dolayısıyla sayının daha fazla olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Toplumda bu tür bir ihtiyaç varsa bunu karşılamak bize düşüyor"

Geçmiş yıllarda glütensiz kahvaltı programları düzenlediklerini hatırlatan Yavaş, "Çölyak hastaları kendilerine uygun bu tür gıdalara ulaşmakta zorlanıyorlar. Halk Ekmek 15 şehre glütensiz ürün gönderiyor ve bu sayıyı da gittikçe artırıyor. Talep edenlere göndermek gibi çareler bulmaya çalışıyor. Biz ürün çeşitlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bu ürünlere ulaşmanızı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Biz bunu bir görev olarak görüyoruz. Çünkü belediye insanların sadece su ve yol gibi ihtiyaçlarıyla değil eğitimleriyle, sağlıklarıyla, her şeyleriyle ilgilenir. Toplumda bu tür bir ihtiyaç varsa bunu karşılamak bize bir görev olarak düşüyor. İnşallah çok az maliyetle ve herkesin istediği her an alabileceği şekilde üretmeye çalışacağız" diye konuştu. Konuşmasının sonunda Çölyak Kafe açılması yönünde talepler aldıklarını dile getiren Yavaş, "İnşallah Çölyak Kafe'yi de elimizdeki hazır olan bir yere en kısa zamanda açarız" ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ruhi Bedir ise konuşmasında, katılımcıların aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmelerini istediklerini belirterek etkinlik hakkında bilgi verdi.

Dünya Çölyak Günü'nde çölyak hastalığına dikkat çekmek ve glütensiz yaşam hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla uzman doktor ve akademisyenler tarafından konferans düzenlendi. Halk Ekmek tarafından alana kurulan Mobil Fırın'da pişirilen glütensiz yiyecekler açılan stantta vatandaş ve davetlilere hem tanıtıldı hem de ikram edildi. Alana kurulan Mobil Market sayesinde de vatandaşlara alışveriş imkanı sunuldu.

"Yiyeceklerimizi içeceklerimizi sorgulamadan geçirdiğimiz güzel bir gün oldu"

Etkinliğe katılan Ankaralılar ise şunları söyledi:

-Şebnem Ercebeci Çınar (Çölyak Dernek Başkanı): "Kendim çölyak hastasıyım. Buradaki etkinliğe bütün çölyaklı üyelerimizle birlikte Ankara Halk Ekmek Fabrikası davetlisi olarak geldik. Bu Ankara'da bir ilk oldu. Dünya Çölyak Günü'nde bizleri hatırlayıp böylesi güzel hem akademik bir etkinlik, hocalarımız çölyakı anlattılar. Bizim rahatlıkla yiyip içebildiğimiz, hiçbir şekilde yiyeceklerimizi içeceklerimizi sorgulamadan geçirdiğimiz güzel bir gün oldu."

-Nazan Varol: "Biz derneğimizi 2004 yılında kurduğumuzda piyasada hiçbir şey yoktu. Büyükşehir Belediyesi sayesinde insanlar yiyemediği simitlerine, poğaçalarına, su böreklerine, aklınıza gelebilecek ekmeklerine kadar her şeyi bulabiliyorlar. Bunun için gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ne yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonrakinin daha farklı ürünlerle bizlere yön vermelerini kendilerinden istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde Ankara'da Özel Etkinlik - Son Dakika

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