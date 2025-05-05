Dünya Dans Günü Menteşe'de Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Dans Günü etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Bu özel dansın evrensel bir sanat dalı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı" dedi.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Bale ve Dans Okulu'nun paydaşlığında ortaklaşa düzenlediği Dünya Dans Günü etkinliği, Çocuk Bilim Parkı önünde yapıldı.

Farklı yaş gruplarından dansçıların sahne aldığı etkinlikte; salsa, bachata, hiphop, bale, sokak dansı, halk oyunları, latin dansları, vals ve jive gibi pek çok dans türünde gösteriler sergilendi. İzleyiciler, enerjik koreografilere eşlik etti.

Etkinliğe katılan Türkiye Dans Sporları Federasyonu Asbaşkanı Zafer Coşkun, dansın yaygınlaştırılması ve sanata verilen destek dolayısıyla Menteşe ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'ne teşekkür etti.

Başkan Köksal Aras, dansın evrensel bir ifade biçimi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün burada bedenin diliyle anlatılan duyguların, kültürlerin ve hikayelerin günü olan Dünya Dans Günü'nü kutlamak için bir araya geldik. 29 Nisan'da yapmak istediğimiz etkinlik, hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. Bu özel gün bize dansın evrensel bir sanat dalı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dans, kelimelere ihtiyaç duymadan, kalpten kalbe bir köprü oluşturur. Ritimle, ahenkle, bazen bir isyanla, bazen bir aşkla kendini ifade eder. Her adımda bir anlam, her dönüşte bir duygu gizlidir. Dansın birleştirici gücünün dünya üzerinde barışa, hoşgörüye ve sevgiye katkı sağlamasını diliyorum. Unutmayalım ki; dans eden bir beden, özgür bir ruhtur."