Dünya Doğu Türkistanlılar Buluşması Yapıldı - Son Dakika
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Dünya Doğu Türkistanlılar Buluşması Yapıldı

Dünya Doğu Türkistanlılar Buluşması Yapıldı
16.07.2026 23:34
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18. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması, Zeytinburnu'nda gerçekleştirildi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafından "18. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması" gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programa, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Musacan Er ile Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Programda konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Uslu, katılımcıların, bu davanın yükünü omuzlayan, bu kutlu mücadeleyi dünyanın dört bir yanında anlatan, yaşatan ve sahiplenen insanlar olduğunu belirterek, "Her biriniz adeta bir mücahit, bir dava neferisiniz." dedi.

Uslu, "İnanıyorum ki gerek Türkiye'de gerekse dünyanın dört bir yanında vermiş olduğunuz bu kutlu mücadele, günün birinde mutlaka karşılığını bulacaktır." diye konuştu.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Er de bugün burada, zulme karşı yakılan bir irfan meşalesinin ve bir milletin yok edilmesine karşı 20 yıllık şanlı bir direnişin yıl dönümünü idrak etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Ana vatanlarından türlü zorluklarla göçen ve Türkiye'ye sığınan on binlerce kardeşlerine kucak açtıklarını vurgulayan Er, "Onların entegrasyon, barınma, sağlık, oturma izni ve vatandaşlık gibi birçok sorunlarının çözümünde sığınacakları liman olduk. Biz burada ana dilimizi, Kur'an-ı Kerim'i, dini ve milli değerlerimizi öğretme gayesi ile okullar açtık. Açtığımız anaokullarımızdan, eğitim merkezlerimize kadar maarif sistemimizle yepyeni, şuurlu bir nesil inşa ettik." ifadesini kullandı.

Musacan Er, ayrılıkları bir kenara bırakıp, bir olmanın gereksinimlerini yerine getireceklerini belirterek, davayı omuzlayacak gençlerin daha planlı, vizyoner ve liyakat sahibi olarak nasıl yetiştirileceğini konuşacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Doğu Türkistanlılar Buluşması Yapıldı - Son Dakika

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