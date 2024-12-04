Dünya Engelliler Günü Bafra'da Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü Bafra'da Kutlandı

Dünya Engelliler Günü Bafra\'da Kutlandı

Bafra'da Engelliler Günü etkinliğinde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekildi.

04.12.2024 10:17
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Samsun'un Bafra ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Alparslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, özellikle engelli bireylerle kadınlar ve çocukların yaşadıkları sıkıntısını kolaylıkla aşabilmesinin bir ülke için medeniyet göstergesi olduğunu söyledi.

Daima yanlarında olduklarını göstermek ve sorunları çözmek için gayret göstereceklerini dile getiren Altınpınar, "Kaymakamlığımızın herhangi biriminde özel gereksinimli vatandaşlarımız öncelik sağlayabilir. Bu hususta yaşadığınız sorununuz olursa doğrudan lütfen bana gelin. Engellilerimizin hareket sorunu ile ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri aldı, bu durumla ile ilgili sıkıntı yaşanırsa benimle görüşülebilirler." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise hayatla barışık olunursa engellerin ortadan kalktığını vurgulayarak, "Toplumda her zaman karşılaşıyoruz. Ortopedik engeli olmayan ya da hiçbir engeli görünmeyen kişiler sorunla karşılaşabiliyor. Önemli olan insanlarla barışık olmak, toplumla barışık olmak. Her zaman kendimizi engelli bir aday olarak görüyoruz. Yarına kimsenin garantisi yok. Bizler sizlerle beraberiz, Engelli Koordinasyon Merkezinde yaptığımız faaliyetler bunları sizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisinde bir parkla ilgili imar değişikliği yaptıklarını anlatan Kılıç, "Burada Otizmli Derneği için bir yer kuracağız. Parktan otizmli çocuklarımız faydalanmış olacak hem de otizmli ailelerimiz o bina çatısı altında toplanacak. Peşinden görme engellilerimiz ile ortopedik engellilerimiz için dernek yerini kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Perşembe günü olan meclis toplantısında otizmle ilgi çalışmaları sunacağız." diye konuştu.

Programda yemeğin ardından engelliler ve aileleri, müzik eşliğinde eğlendi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Emin Usta, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, BBP İlçe Başkanı Aslan Koparan, Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü Bafra'da Kutlandı - Son Dakika

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