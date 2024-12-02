Dünya Engelliler Günü\'nde Ayşe Ünlüce\'den Anlamlı Mesaj

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ile ailelerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Unutmayalım ki, bir insanın potansiyeli engellerle değil, onun hayalleri ve çabasıyla ölçülür" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Hayat, her birimizin farklı hikayeler yazdığı uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu anlamlı kılan ise görünen ve görünmeyen tüm engelleri aşma çabamızdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin karşılarına çıkan zorlukları aşma cesaretini, umutlarını ve başarılarını, ilham verici bir ders olarak hepimize hatırlatır.

Bir ülkenin demokratik, çağdaş ve gelişmiş sayılmasında en önemli gösterge, engelli vatandaşlarına verdiği değerdir. Engel dediğimiz şey bazen duyarsız bir kalp, bazen empatiden uzak bir anlayışı ifade eder. Engellilik, bireylerin toplumda karşılaştıkları fiziksel, sosyal veya kültürel engellerle şekillenir. Bu nedenle, asıl engel insanların zihnindeki önyargılardır.

Engelleri kaldırmanın yolu sevgiden, empati kurmaktan ve dayanışmadan geçiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, her projemizde bu bilinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Daha erişilebilir bir şehir, daha kapsayıcı projeler ve daha güçlü bir sosyal destek ağı ile engelli bireylerimizin yanında olmak en büyük görevimiz. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızın toplum yaşamı ve şehir ile bütünleşmelerini sağlayıcı düzenlemeler, sosyal belediyecilik anlayışımızın temelidir. Çünkü bir insanın hayatına dokunmanın, bir yüreği umutla doldurmanın değerini biliyoruz.

Engelsiz Eskişehir hedefiyle engelli bireylerimizin ve ailelerinin refahı, mutluluğu, kent yaşamında rahat edebilmeleri, sosyal hayatta doyasıya var olabilmeleri, çalışma hayatında 'ben de buradayım' demeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm birimlerimizle bir gün değil her gün yanlarında olmaya devam ediyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ile ailelerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Unutmayalım ki, bir insanın potansiyeli engellerle değil, onun hayalleri ve çabasıyla ölçülür."