Dünya Engelliler Günü'nde Ayşe Ünlüce'den Anlamlı Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Engelliler Günü'nde Ayşe Ünlüce'den Anlamlı Mesaj

Dünya Engelliler Günü\'nde Ayşe Ünlüce\'den Anlamlı Mesaj

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelli bireylerin potansiyelinin engellerle değil, hayalleri ve çabalarıyla ölçüldüğünü vurguladı. Ünlüce, sosyal destek ağı ve kapsayıcı projelerin önemine değindi.

02.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ile ailelerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Unutmayalım ki, bir insanın potansiyeli engellerle değil, onun hayalleri ve çabasıyla ölçülür" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Hayat, her birimizin farklı hikayeler yazdığı uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu anlamlı kılan ise görünen ve görünmeyen tüm engelleri aşma çabamızdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin karşılarına çıkan zorlukları aşma cesaretini, umutlarını ve başarılarını, ilham verici bir ders olarak hepimize hatırlatır.

Bir ülkenin demokratik, çağdaş ve gelişmiş sayılmasında en önemli gösterge, engelli vatandaşlarına verdiği değerdir. Engel dediğimiz şey bazen duyarsız bir kalp, bazen empatiden uzak bir anlayışı ifade eder. Engellilik, bireylerin toplumda karşılaştıkları fiziksel, sosyal veya kültürel engellerle şekillenir. Bu nedenle, asıl engel insanların zihnindeki önyargılardır.

Engelleri kaldırmanın yolu sevgiden, empati kurmaktan ve dayanışmadan geçiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, her projemizde bu bilinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Daha erişilebilir bir şehir, daha kapsayıcı projeler ve daha güçlü bir sosyal destek ağı ile engelli bireylerimizin yanında olmak en büyük görevimiz. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızın toplum yaşamı ve şehir ile bütünleşmelerini sağlayıcı düzenlemeler, sosyal belediyecilik anlayışımızın temelidir. Çünkü bir insanın hayatına dokunmanın, bir yüreği umutla doldurmanın değerini biliyoruz.

Engelsiz Eskişehir hedefiyle engelli bireylerimizin ve ailelerinin refahı, mutluluğu, kent yaşamında rahat edebilmeleri, sosyal hayatta doyasıya var olabilmeleri, çalışma hayatında 'ben de buradayım' demeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm birimlerimizle bir gün değil her gün yanlarında olmaya devam ediyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ile ailelerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Unutmayalım ki, bir insanın potansiyeli engellerle değil, onun hayalleri ve çabasıyla ölçülür."

Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Belediye, Politika, Aralık, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü'nde Ayşe Ünlüce'den Anlamlı Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Engelliler Günü'nde Ayşe Ünlüce'den Anlamlı Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.