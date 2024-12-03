Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Yaratıldı

Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Yaratıldı

Trabzon Ortahisar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'En Mutlu Köy' yerleşkesinde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir kahvaltı programı düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dayanışma ve sevgiyle yaşamı kolaylaştırma mesajı verdi.

03.12.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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(TRABZON)- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu güzel yavrularımız hepimize emanet, onlarla birlikte dayanışma içinde, onlarla birlikte sevgi ve nezaket içerisinde yaşamı kolaylaştırmamız mümkün" dedi.

Ortahisar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "En Mutlu Köy" yerleşkesinde bir kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıya, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, ORBEL A.Ş Genel Müdürü Celal Akaç, birim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Başkan Kaya, yerleşkede istihdam edilen özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte pasta kesti.

"Ellerimizi hep birlikte sevgiye, farkındalığa, paylaşmaya barışa ve kardeşliğe uzatıyoruz"

Programda kısa bir konuşma yapan Başkan Kaya, özel gereksinimli bireylerle ilgili herkese görevler düştüğünü dile getirdi. Özel gereksinimli bireylerden ilgi, sevgi ve merhametin eksik edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Ortahisar'da 'En Mutlu Köy'ümüzde özel gereksinimli yavrularımız ve aileleriyle birlikte çok güzel bir sabah kahvaltısı yaptık. Şimdi de günün anısına bir farkındalık oluşturmak adına pastamızı kesiyoruz. Bu bir farkındalık meselesi. Bu güzel yavrularımız hepimize emanet, onlarla birlikte dayanışma içinde, onlarla birlikte sevgi ve nezaket içerisinde yaşamı kolaylaştırmamız mümkün. Bu sadece temiz yürekle, sevgiyle, merhametle, ilgiyle olacak bir şey. Bütün yurttaşlarımızı bu ilgiyi, bu sevgiyi, bu merhameti ve güzelliği hiç kimseden esirgememeye davet ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Ellerimizi hep birlikte sevgiye, farkındalığa, paylaşmaya barışa ve kardeşliğe uzatıyoruz. Trabzon Ortahisar'dan bütün dünyaya sevgi eli uzatıyoruz. Hep birlikte burada çok mutluyuz. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Yaratıldı - Son Dakika

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