Dünya Engelliler Günü'nde 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinliği - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinliği

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Konak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Mutlu Çocuklar Sokağı' etkinliğini Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenledi. Başkan Mutlu, eşit olanaklar için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

03.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:52
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(İZMİR) - Dünya Engelliler Günü kapsamında Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde 'Mutlu Çocuklar Sokağı' düzenlendi. Farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Mutlu, "Konak'ta hep birlikte eşit olanaklardan yararlanmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin gelenekselleşen etkinliği Mutlu Çocuklar Sokağı, Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farkındalık yaratıldı. Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitim ve atölye çalışmalarına devam eden öğrencilerin katıldığı etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.

Etkinlik alanını onlarla beraber dolaşarak oyun ve atölye çalışmalarına katılan Başkan Mutlu, "Uzun zamandır sokaklarda gerçekleştirdiğimiz Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğimizi bugün buraya taşıdık. Çünkü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü burada sizlerle, aileleriniz ve öğretmenlerinizle birlikte geçirmek istedik. Konak'ta hep birlikte eşit olanaklardan yararlanmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğimizi burada bir kez daha söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Mutlu Çocuklar Köyü

Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri için hazırlanan etkinliklerle Mutlu Çocuklar Sokağı, Mutlu Çocuklar Köyü'ne dönüştü. Çocuklar etkinlik boyunca müzik eşliğinde dans etti, yüz boyama etkinliğine katıldı, kurulan basket potalarına basket attı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler ile farkındalık oluşturuldu.

Dünya Engelliler Günü\'nde \'Mutlu Çocuklar Sokağı\' Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Engelliler Günü'nde 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Engelliler Günü'nde 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinliği - Son Dakika
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