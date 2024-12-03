Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireylere Destek

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) eğitim gören özel bireyleri makamında ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, EYKOM'da eğitim gören özel bireyleri konuk etti. Özel çocuklar, EYKOM Sevgi Mutfağı'nda özenle hazırladıkları kurabiyeleri, Başkan Balcıoğlu'na ikram etti.

Buluşmada günün öneminde değinen Başkan Balcıoğlu, "Bugün, engelli bireylerimizin hayatlarına dokunmanın ve engelsiz bir dünya inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Özel çocuklarımızın Sevgi Mutfağı'nda hazırladıkları kurabiyeler, bize sevginin ve emeğin en güzel örneğini sundu. Hepimiz biliyoruz ki en büyük engel, sevgisizliktir. Bu özel günde bir kez daha hatırlatmak isterim ki, tüm bireyler için eşit, engelsiz ve mutlu bir yaşamı hep birlikte inşa edebiliriz" dedi.

Farkındalık etkinliğine katıldı

Balcıoğlu, Dünya Engelliler Günü'nde Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen farkındalık günü programına da katıldı. Programda, özel bireylerin hazırladığı sahne performansları sergilendi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Balcıoğlu, "Bugün burada, engelli öğrencilerimizin yeteneklerini sergilediği bu güzel etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların hazırladığı birbirinden anlamlı ve etkileyici sahne performansları, hepimize umut ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Bizler, belediye olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onlara destek olmak ve fırsatlar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.