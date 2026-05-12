Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Kapaklı'da Dünya Engelliler Haftası Etkinliği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler, çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Renkli atölyeler ve farkındalık etkinlikleriyle katılımcılar hem keyifli zaman geçirdi hem de empati duygusunu güçlendiren deneyimler yaşadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Dünya Engelliler Haftası etkinliği kapsamında gerçekleştirilen atölyelerde; çocuklar canlı çiçek ekimi, minyatür saksı boyama, bileklik yapımı ve şönilden buket çiçek yapımı gibi aktivitelere katıldı. Engelli bireylerin de yer aldığı atölyelerde katılımcılar birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu da etkinliğe katılarak atölyeleri ziyaret etti, engelli bireyler ve çocuklarla bir araya geldi.

EMPATİ PARKURU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik alanında kurulan empati parkuru ise çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar, tekerlekli sandalye kullanım alanlarında hareket ederek fiziksel engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimledi. Ayrıca, görme engelli bireylerin yürüyüş yollarını deneyimleyen çocuklar, engelli bireylerin yaşadığı duyguları daha yakından tanıyarak empati geliştirdi.

ETKİNLİKLER SEMİNERLE DEVAM EDECEK

Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde Engelliler Haftası etkinlikleri, 13 Mayıs Çarşamba günü (yarın) saat 14.00'te gerçekleştirilecek seminer programıyla devam edecek.