Dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı halde yaşıyor. Suya erişim eşit olmadığında veya hiç olmadığında, toplumlar ve ülkeler arasında gerginlikler artıyor. Bu yıl yayımlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor. Ancak, komşularıyla nehirleri, gölleri ve akiferleri paylaşan 153 ülkeden sadece 24'ü paylaştıkları tüm sular için işbirliği anlaşmaları yaptıklarını bildiriyor. İklim değişikliğinin etkileri arttıkça, ülkeler içinde ve arasında en değerli kaynak olan suyu korumak ve muhafaza etmek için birleşmeye acil ihtiyaç duyuluyor.

21.03.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı halde yaşıyor.

BM-Su verilerinden derlenen bilgilere göre, 1993'te ilan edilen "Dünya Su Günü" her yıl 22 Mart'ta su sorunlarını gidermek, su ve sanitasyon krizinin üstesinden gelmek ve farkındalığı artırmak için harekete geçmek amacıyla kutlanıyor.

"Dünya Su Günü"nün teması BM-Su tarafından belirlenerek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Su Değerlendirme Programı'nca (WWAP) koordine edilen ve BM-Su adına UNESCO'nun yayımladığı BM Dünya Su Kalkınma Raporu'nun yıllık yayını ile uyumlu hale getiriliyor.

Dünya Su Günü'nün bu yılki teması "Barış için sudan faydalanmak" olarak belirlendi.

3 milyardan fazla insan ulusal sınırları aşan suya muhtaç

Suya erişim eşit olmadığında veya hiç olmadığında, toplumlar ve ülkeler arasında gerginlikler artıyor.

Bu yıl yayımlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor.

Ancak, komşularıyla nehirleri, gölleri ve akiferleri paylaşan 153 ülkeden sadece 24'ü paylaştıkları tüm sular için işbirliği anlaşmaları yaptıklarını bildiriyor.

İklim değişikliğinin etkileri arttıkça, ülkeler içinde ve arasında en değerli kaynak olan suyu korumak ve muhafaza etmek için birleşmeye acil ihtiyaç duyuluyor.

Nüfus artışı, yoksulluk ve çevrenin bozulmasıyla mücadelede su giderek daha önemli hale geliyor.

Su konusunda işbirliğinin, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine ve buna uyum sağlanmasına yardımcı olabileceği öngörülüyor.

Halk sağlığı ve refahı, gıda ve enerji sistemleri, ekonomik üretkenlik ve çevresel bütünlük, iyi işleyen ve adil bir şekilde yönetilen su döngüsüne bağlı.

Su kaynakları üzerinde işbirliği ve "hidrodiplomasi"

Dünya genelinde büyük bir sorun olan su kıtlığı en çok yoksul toplumları etkiliyor.

İklim değişikliğine karşı direnç oluşturmak ve artan nüfusa adil ve sürdürülebilir kaynak sağlayabilmek için, su kaynaklarının yönetiminde insan haklarını merkeze alan, sağlam, güvenilir verilere dayanan bir yaklaşım benimsenmesi önem arz ediyor.

Uluslararası düzeyde, paylaşılan su kaynakları üzerinde işbirliği ve "hidrodiplomasi", su kaynaklarının ötesi de dahil olmak üzere iletişim ve daha geniş işbirliği için bir başlangıç noktası olarak görülüyor.

Çatışma sonrası durumlarda su işbirliği, güvenin yeniden inşa edilmesinde ve uzun vadeli istikrarın teşvik edilmesinde önemli rol oynarken, karşılıklı anlayış için somut bir temel sunuyor.

Kaynak: AA

Çevre, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
08:45 Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir’in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
11:03 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement