Dünya Genelinde Bilgisayar Sistemlerini Etkileyen IT Kesintisi Sonrası Yavaşça Toparlanma Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Genelinde Bilgisayar Sistemlerini Etkileyen IT Kesintisi Sonrası Yavaşça Toparlanma Başlıyor

Dünya Genelinde Bilgisayar Sistemlerini Etkileyen IT Kesintisi Sonrası Yavaşça Toparlanma Başlıyor

CrowdStrike güncellemesindeki bir sorunun bütün dünyayı etkilemesi, teknoloji sektöründe tekelleşmenin yarattığı sorunları gündeme getirdi. Bankalar, hastaneler, havayolları ve birçok işletme, Crowdstrike'ın hatalı yazılım güncellemesinden etkilendi. Sorunun etkilerinin uzun vadede devam edebileceği endişesi sürüyor. Düzeltmelerin ardından bazı hizmetler normale dönmeye başlasa da havacılık sektöründe gecikmeler ve iptaller devam ediyor. Sorunun kaynağı olan tek bir yazılım hatası, teknoloji dünyasında tekelleşme tartışmalarını da beraberinde getirdi.

20.07.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Dünya genelinde bilgisayar sistemlerini etkileyen büyük bir IT kesintisinin ardından yavaşça toparlanma başlıyor. CrowdStrike güncellemesindeki tek bir sorunun bütün dünyayı etkilemesi teknoloji sektöründe tekelleşmenin yarattığı sorunları gündeme taşıdı.

Bankalar, hastaneler, havayolları başta olmak üzere birçok işletme, siber güvenlik firması Crowdstrike'ın, Microsoft Windows'u etkileyen hatalı bir yazılım güncellemesi yayınlamasından büyük ölçüde etkilendi. Hatalı güncellemenin etkilerinin uzun vadede devam edebileceği endişesi sürüyor.

Crowdstrike'ın CEO'su kesinti için düzeltme yayınlandığını ancak tüm sistemlerin tamamen normale dönmesinin "biraz zaman" alabileceğini söyledi.

Türk Hava Yolları dahil dünya çapında havacılık şirketleri binlerce seferini iptal ederken, düzeltmelerden sonra bazı hizmetler normale dönmeye başladı. Ancak yine de hafta sonu boyunca havacılık sektöründe bazı gecikmelerin ve iptallerin devam etmesi bekleniyor. Çok sayıda işletme düzeltmelerin ardından, biriken işlerle ve kaçırılan siparişlerle uğraşıyor.

Microsoft'a göre, sorun perşembe günü saat 22.00'da başladı. Crowdstrike Falcon adlı siber güvenlik yazılımını kullanan Windows kullanıcıları sorundan etkilendi. Ancak sorunun tam boyutu cuma sabah ortaya çıktı.

Sorunlar ilk olarak Avustralya'da fark edildi ve havacılık sektörü neredeyse felç oldu. Havalimanlarında iptaller veya gecikmeler nedeniyle uzun kuyruklar görüldü. uçaklar yerde kaldı ve yolcular içeride mahsur kaldı. Ödeme sistemleri, bankacılık ve sağlık hizmeti sağlayıcıları dünya genelinde etkilendi. Sky News ve ABC Australia gibi bazı televizyon kanallarında yayın kesintileri yaşandı.

Dünyanın birçok yerinde cuma akşamı sorunlar azalırken, birçok havalimanı sistemlerinde hala sorunlar olduğu belirtiliyor.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı normal işleyişine geri dönmüş durumda. ABD'nin en büyük bankası JP Morgan Chase, ATM makinelerine yeniden hizmet sağlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Teknik sorunlar yaşayan siteleri tespit eden Downdetector,  gün sonunda İngiltere'deki sorun yaşayan site sayısında düşüş olduğunu gösterdi.

Teknoloji sektöründeki tekelleşme sorunları artırıyor mu?

Crowdstrike CEO'su George Kurtz, sorunun Windows ana bilgisayarlarında yapılan "tek bir içerik güncellemesindeki bir hatadan" kaynaklandığını belirtti. Kurtz, durumdan etkilenen herkesten özür diledi.

Küresel IT kesintisi birbirine bağlı küresel teknolojilerinin savunmasızlığı ve tek bir yazılım hatasının bu kadar geniş çaplı bir etkiye sahip olabileceğini göstererek endişe yarattı.

Crowdstrike siber güvenlik pazarının en büyük işletmelerinden biri. Teknoloji endüstrisinin büyük bir bölümünün sadece birkaç şirket tarafından kontrol edilmesi sorunun teknoloji dünyasında tekelleşme ile de bağlantılı olduğu tartışmasını başlattı.

Kurtz, birçok kullanıcının, sistemi yeniden başlattığında sorunun çözüldüğünü ve sistemin yeniden çalışmaya başladığını, ancak "bazı sistemlerin yeniden başlatmayla otomatik olarak kurtarılamadığını ve düzelmenin biraz zaman alabileceğini" söyledi. Microsoft da kullanıcılarına sorunun giderilmesi için üst üste yeniden başlatmalar yapmalarını önerdi.

Kaynak: ANKA

Bilgisayar, Yazılım, Dünya, Güvenlik, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Genelinde Bilgisayar Sistemlerini Etkileyen IT Kesintisi Sonrası Yavaşça Toparlanma Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 14:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Genelinde Bilgisayar Sistemlerini Etkileyen IT Kesintisi Sonrası Yavaşça Toparlanma Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement