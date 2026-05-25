Dünya Genelinde Kültürel Etkinlikler

Dünyanın farklı ülkelerinde bu hafta konser, sergi, tiyatro, fuar, festival ve performansların da aralarında yer alacağı bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Cantus Firmus müzik ajansı tarafından her yıl düzenlenen "Europe Music Festival", Bulgaristan'da 5 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yılki 26. edisyon, önde gelen Bulgar ve uluslararası klasik müzisyenlerin yer aldığı zengin bir program sunacak.

ABD'de Teksas'ın Kerrville kenti yakınlarındaki Quiet Valley Ranch'te düzenlenen "Kerrville Folk Festival", 7 Haziran'a kadar halk müziği severlerin ve hikaye anlatıcılarının buluşma noktası olacak.

EXIT ekibinin sunduğu "Sea Star Festival 2026", 28 - 31 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Umag şehrindeki elektronik müzik, hip hop ve rock müziği tutkunlarını bir araya getirecek.

Norveç'in Bergen kentindeki uluslararası caz festivali "Nattjazz", 29 Mayıs'ta başlayacak.

Halk dansları ve müzik odaklı "International Folklore Festival", Kuzey Makedonya'da 28 Mayıs'a kadar müzikseverleri ağırlayacak.

"Sarabski Müzik Festivali", Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 28-30 Mayıs'ta yapılacak. Ünlü piyanist İsfar Sarabski tarafından kurulan ve efsanevi Hüseyingulu Sarabski'nin adını taşıyan etkinlik, caz, elektronik, klasik ve halk müziği türlerini harmanlayarak Azerbaycan'ın müzik mirasını modern ve küresel bir bakış açısıyla sergiliyor.

Amsterdam'da teknoloji, dijital sanat ve deneysel müziği buluşturan "Fiber Festival" 28-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Film ve sanat fuarları

Türk sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturan "11. Kırmızı Lale Film Festivali", 29 Mayıs'ta başlayacak. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Adana Altın Koza Film Festivali işbirliğiyle düzenlenen festival, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde 7 Haziran'a kadar devam edecek.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Brooklyn bölgesinde 29. kez düzenlenen "Brooklyn Film Festivali" (BFF), "The Invitation" (Davet) temasıyla 29 Mayıs-7 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Bağımsız sinemaya odaklanan etkinlik, dünya çapında 130 bağımsız yapımı sinemaseverlerle buluşturacak.

İtalya'nın Venedik kentinde devam eden "Venedik Bienali"ndeki, sergiler, performanslar ve ülke pavyonları büyük ilgi görüyor. Bienal kapsamında görsel sanatlar, performans, tiyatro ve mimarlık etkinlikleri hafta boyunca sürecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı koordinasyonunda hazırlanan Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu, bu yıl sanatçı Nilbar Güreş'in "Gözlerinizden Öperim" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Başak Doğa Temür'ün üstlendiği sergi, 22 Kasım'a kadar bienalin ana mekanlarından Arsenale'de ziyaret edilebilecek.

Danimarka'nın Kopenhag kentinde 27 Mayıs'ta başlayacak "Art Matter Festival" kapsamında çağdaş sanat çalışmaları kent geneline yayılacak.

Avusturya'da 28-31 Mayıs'ta düzenlenecek "Affordable Art Fair Vienna" fuarı, çağdaş sanat eserlerini koleksiyonerlerle buluşturacak.

Kanada'da 28-31 Mayıs'ta gerçekleşecek "Art Vancouver" fuarı, uluslararası galerilerle bağımsız sanatçıları sanatseverlerle bir araya getirecek.

Konserler

Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, dünya turnesi kapsamında 26-27 Mayıs'ta Lizbon'da, 30 Mayıs'ta Madrid'de konser verecek.

İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden yarın Sofya'da, 28 Mayıs'ta Bükreş'te, 30 Mayıs'ta Bratislava'da sahne alacak.

İtalyan piyanist ve besteci ?Ludovico Einaudi, bugün Münih'te yarın Berlin'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de bu hafta Kurban Bayramı'na özel mugam, halk müziği ve pop konserlerinin yer aldığı açık hava etkinlikleri düzenlenecek.

Geleneksel ve çağdaş ezgileri birleştiren "Nakış" programı, yarın Azerbaycan'da Show Gallery'de gerçekleştirilecek.

Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Orkhan Lokbatanlı 31 Mayıs'ta Bakü'de Yaşıl Teatr'da "Karanlık Gece" başlıklı bir konser verecek.

Kazakistan'da Astana ve Almatı'da belediyelerin açık hava konserleri, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde geleneksel halk müziği topluluklarının sahne aldığı bayram konserleri ve kültürel şenlikler gerçekleştirilecek.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Semerkant şehrinde klasik Özbek müziği, sufi müzik konserleri ve aile etkinlikleri düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayram etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs'ta Gökhan Tepe, Serdar Ortaç ve Mustafa Ceceli, 28 Mayıs'ta Melike Şahin, Melek Mosso, Aşkın Nur Yengi, Sıla, Serkan Kaya ve Derya Uluğ, 29 Mayıs'ta Özcan Deniz, 30 Mayıs'ta Sakiler konser verecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD'de 29 Mayıs'ta vizyona girecek yeni yapımlar arasında suç ve gerilim filmi "Tuner", 19 yaşındaki Kane Parsons'ın yönettiği korku ve bilimkurgu türündeki film "Backrooms", Nate Bargatze, Mandy Moore ve Colin Jost'un başrol oynadığı "The Breadwinner", 2026 Sundance Film Festivali'nde prömiyer yapan "Time and Water" ve Milagros Mumenthaler'ın yazıp yönettiği psikolojik drama filmi "The Currents" filmleri yer alıyor.

John Carney'nin yönettiği müzikal komedi "Power Ballad" ve Anthony Maras'ın yönettiği, David Haig'in 2014 tarihli tiyatro oyunundan uyarlanan savaş draması "Pressure" filmleri de vizyona girecek.