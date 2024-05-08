Dünya Gümrük Örgütü YYS Konferansı Shenzhen'de başladı

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SHENZHEN, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 6. Dünya Gümrük Örgütü Küresel Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahipleri (YYS) Konferansı'nın açılış töreninde konuşan Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Ian Saunders, 8 Mayıs 2024.

6. Dünya Gümrük Örgütü YYS Konferansı, Çarşamba günü Shenzhen'de başladı. Dünya Gümrük Örgütü'nün ev sahipliğinde, Çin Gümrük Genel İdaresi ve Shenzhen belediye yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans, "kapsayıcı ve sürdürülebilir küresel ticaret için YYS programlarının gücünden yararlanma" temasıyla üç gün boyunca devam edecek.

Konferansa 100'den fazla ülke ve bölgenin gümrükleri, uluslararası örgütleri, YYS işletmeleri, devlet kurumları, akademik kurumları ve endüstri derneklerinden 1.200'ü aşkın delege katılıyor. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)