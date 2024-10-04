Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Van YYÜ, minik öğrencilere yaban hayvanları konusunda bilgi verdi ve etkinlik düzenledi.

04.10.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" programında minik öğrenciler yaban hayvanları konusunda bilgi aldı.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Öğretmenleri gözetiminde merkezi ziyaret eden minik öğrenciler, doğada yaralanıp burada tedavi gören yaban hayvanlarını görme imkanı buldu. Minik öğrenciler, canlı hayvanların yanı sıra merkez bahçesinde sergilenen yaban hayvanlarının tahnitlerini de yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise öğrencilere yapılan çalışmalar ve yaban hayvanları hakkında bilgi verdi.

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayvanları için çalışmalar yaptıklarını belirtti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla eğitim verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bugün de anaokulundan gelen 4 yaş grubu öğrencilerine, daha sonra da 5 yaş grubu ile ortaokul ve lise öğrencileri merkezimizi ziyaret edecekler. Buraya gelen ziyaretçilerimize yapmış olduğumuz hizmetleri anlatmaktayız. Bunun yanı sıra küçük çocuklara, yaban hayvanları yok olduğunda ve ekolojik denge bozulduğunda ne gibi felaketlerle karşı karşıya kalacağız gibi bilgiler de veriyoruz" dedi.

Etkinliğin sonunda öğretmen ve öğrencilere tavus kuşu tüyü hediye edilirken, tedavisi tamamlanan güvercinler ise doğaya salındı.

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
07:20 Mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı Mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı
05:21 Tartışma kanlı bitti: Nişanlısını vuran adam intihar etti Tartışma kanlı bitti: Nişanlısını vuran adam intihar etti
01:20 Cumhurbaşkanlığından yeni atama kararları yayımlandı Cumhurbaşkanlığından yeni atama kararları yayımlandı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 18:25:03. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement