Dünya Hemşirelik Haftası Kutlandı

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu tarafından Dünya Hemşirelik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Etkinlik, Müze Keşan önünden başlayan ve Keşan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda sona eren "Hemşirelik Yürüyüşü" ile başladı.

Yürüyüşe, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan, Keşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin, akademisyenler, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ünzüle Nur Yalınız, yaptığı konuşmada hemşire adayları olarak üstlendikleri sorumlulukların farkında olduklarını belirtti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan ise Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) tarafından belirlenen "Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Hemşireliğe Önem Vermek Ekonomileri Güçlendirir" teması doğrultusunda hemşireliğin güçlendirilmesine dikkat çekti.

Yürüyüş ve törenin ardından, Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri için "Mesleğe Hoş Geldiniz Töreni" düzenlendi. Törende öğrenciler, hemşirelik mesleğine ilk adımlarını attı.