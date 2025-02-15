Dünya Kediler Günü'nde Bursa'da Can Dostlara Yeni Yuva - Son Dakika
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Dünya Kediler Günü'nde Bursa'da Can Dostlara Yeni Yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde düzenledikleri etkinlikle sokak hayvanlarına yeni yuvalar kazandırdı. Etkinlikte, sevimli kediler yeni yuvalarına alkışlarla uğurlandı.

15.02.2025 16:28  Güncelleme: 17:42
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(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte can dostlar yeni yuvalarına kavuştu.

Bursa'da can dostların daha iyi şartlarda yaşaması için yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile birlikte anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sevimli can dostlara hem yeni yuvalar yapıldı hem de yeni sıcak yuvalar bulundu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, can dostların hem yeni yuvalara kavuştuğunu hem de sokakta olanlar için barınma yerlerinin hazırlandığını dile getirdi. Etkinlikle hem yuvalandırmayı hem de dışarıya yuva bırakmayı amaçladıklarını anlatan Aksoy, "Burada yapılan yuvalar, arkadaşlarımız tarafından uygun yerlere bırakılacak. Zorlu kış günlerinde korunmuş bir yuvaya sahip olacaklar. Temel hedefimiz sokakta hiçbir can dostunun kalmamasıdır. Etkinliğimize destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Hayvan Hakları Çalışma Grubu Temsilcisi Emre Demir ise can dostların bir heves uğruna alınıp daha sonra sokağa bırakılmasının doğru olmadığını dile getirdi. Evsiz can dostları tekrar birer yuvaya kavuşturmayı amaçladıklarını belirten Demir, etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte sevimli can dostlar yeni yuvalarına alkışlarla uğurlanırken, hayvanseverler de etkinlik dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Kediler Günü'nde Bursa'da Can Dostlara Yeni Yuva - Son Dakika

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