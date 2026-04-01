Dünya Kupası Coşkusu Kocaeli'de - Son Dakika
Dünya Kupası Coşkusu Kocaeli'de

Dünya Kupası Coşkusu Kocaeli\'de
01.04.2026 01:20
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılması Kocaeli'de coşkuyla kutlandı, vatandaşlar halay çekti.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması, Kocaeli'de coşkuyla kutlandı. Kent Meydanı'nda dev ekrandan maçı izleyen vatandaşlar, bayraklar eşliğinde horon, halay ve meşalelerle sevinç yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranın önünde karşılaşmayı takip eden vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Ay-yıldızlı bayraklarla meydanı dolduran futbolseverler uzun süre tezahürat yaparak galibiyetin coşkusunu kutladı. Galibiyetin ardından bazı taraftarlar horon oynayıp halay çekerken, bazıları da meşale yakarak kutlamalara renk kattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünya Kupası Coşkusu Kocaeli'de - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünya Kupası Coşkusu Kocaeli'de - Son Dakika
