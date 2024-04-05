Dünya Merkez Mutfağı, İsrail'in saldırısında ölen çalışanlarının soruşturulması için bağımsız komisyon talep etti

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Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail'in saldırısında öldürülen çalışanlarının soruşturulması için bağımsız bir komisyon oluşturulması çağrısında bulundu.

WCK uluslararası yardım kuruluşunun resmi internet sitesinde yayımlanan bildiride, İsrail'in Gazze'deki kendi hatasını soruşturmasının "güvenilir olmayacağı" belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıya ilişkin yürüttüğü ilk soruşturmasında, "ordunun kendi içindeki protokollere dahi uymadığı"nın açıkça ortaya çıktığı vurgulanarak, "WCK'deki çalışma arkadaşlarımızın öldürülmesini araştıracak bağımsız bir komisyonun kurulmasını talep ediyoruz." denildi.

Bildiride, WCK Kurucusu Jose Andres'in "tüm sivillerin korunması" ve "masum Gazze halkının beslenmesi ve korunması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

WCK Üst Yöneticisi Erin Goru'un da İsrail'in "işe yaramayan ve sadece kendini teselli amacı taşıyan" özrünün yeterli olmadığı sözü hatırlatılan bildiride, insani yardım çalışanlarının güvenliğini güvence altına almak için İsrail'in "somut adımlar" atması gerektiği çağrısı yapıldı.

Bildiride, WCK'nin Gazze'deki operasyonlarının "askıda kalmaya devam edeceği" kaydedildi.