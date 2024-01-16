Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri: İklim değişikliğine uyum zorunluluktur

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, "İklim değişikliğine uyum sağlamak bir tercih değil, zorunluluktur. Özellikle en savunmasız bölgelerde, iklimle ilgili felaketlere direnme ve bu felaketlerden sonra toparlanma kapasitesine sahip dirençli topluluklar oluşturmakla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Saulo, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

1 Ocak'ta görevi devralmasının ardından basın mensuplarıyla ilk kez buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saulo, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorlukların ortak sorumluluk ve geleceğe dönük vizyonla aşılacağını kaydetti.

Saulo, iklim değişikliği ve iklim eylemi alanında BM üyesi ülkeler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yol gösterici olacağını vurgularken, "Eşitsizlik ile iklim değişikliğinin kesiştiği noktada bulunuyoruz. Stratejilerimiz eşitsizliği azaltma taahhüdümüzün aciliyetini yansıtmalı. Yeniliğin her ülkeye ulaşmasını sağlayacak şekilde bölgesel ve sahadaki faaliyetlere öncelik vereceğiz, özellikle daha az gelişmiş ülkelere. İklim değişikliğine uyum sağlamak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Özellikle en savunmasız bölgelerde, iklimle ilgili felaketlere direnme ve bu felaketlerden sonra toparlanma kapasitesine sahip dirençli topluluklar oluşturmakla ilgilidir." dedi.

İklim değişikliğinin getirdiği felaketleri önlemek adına erken uyarı sistemini geliştireceklerini söyleyen Saulo, bilimi ve zamanında hayat kurtaran bilgileri herkes için erişilebilir hale getireceklerini vurguladı.

Yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında medyanın rolüne de değinen Saulo, dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadelede medya mensuplarının yardımına ihtiyaçları olduğunu söyledi.