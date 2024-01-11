Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurulunda İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları ele alındı

Katar'da 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın alim ve düşünürün katıldığı Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurulunda "İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve İslam dünyasının birliği" konuları ele alındı.

Başkent Doha'da 7 Ocak'ta başlayan Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurul Toplantısı bugün sona erdi.

Toplantının ardından okunan sonuç bildirisinde, İslam dünyasının kendi iç problemlerinin ve genel olarak insanlığın sorunlarının ancak alimlerin dini rehberliği ve birçok dilde dinin doğru şekilde tanımlanmasıyla çözülebileceği kaydedildi.

"Mescid-i Aksa davası tüm Müslümanların ortak davasıdır"

Filistin ve Mescid-i Aksa davasının tüm Müslümanların ortak davası olduğu vurgulanan bildiride, Gazze'de kadın ve çocuklar dahil tüm sivillerin İsrail tarafından soykırıma maruz bırakıldığı belirtildi.

Batı dünyasının İsrail'e destek vererek, ırk, renk, din ayrımı yapma konusunda çifte standartlarla insan haklarını görmezden geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava hatırlatıldı.

İnsan haklarına önem veren ülkelerin varlığından övgüyle söz edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güney Afrika devleti başta olmak üzere bazı ülkelerin özgürlükler ve insan haklarına gösterdiği destekleyici tutumlarını övüyor ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı yapılan küresel protestoları takdir ile karşılıyoruz.

Siyonizmi ve onu destekleyenlerin işlediği tüm suçları kınıyor ve bu konuda tüm insanlığı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırıyoruz."

Açıklamada, "Başta yöneticiler ve yönetilenler olmak üzere İslam ümmetini, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ortadan kaldırmak, işgal altındaki vatanlarını geri almak ve herkes gibi kendi devletini kurmak ve haklarını almak için tüm meşru yollarla Filistin halkını desteklemeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sonuç bildirisinde, İslam ümmetine ayrılığa düştüğü konuları diyalog yoluyla çözme ve fitneden uzak durma çağrısı yapıldı.

Müslümanların diğer milletlerle ilişkilerinde İslami ve insani değerlere bağlı kalmaya çağrıldığı bildiride, insanlığın karşılaştığı sorunların çözümüne gerçek anlamda katkıda bulunma çağrısında bulunuldu.

Ailenin önemine ve birliğine vurgu

Toplumun temeli olan ailenin yıkılmasına yol açan küresel felsefi ve hukuki yıkıma karşı, ailenin İslami değerler temelinde korunması için azami çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, ailenin maruz kaldığı yıkıcı etkenlere karşı önlem alınmasının önemi ifade edildi.

Ateizm olgusuna dikkat çekilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Batı dünyasında yaşanan zihni bunalımları İslam dünyasına da taşıyan ateizm olgusu birey, toplum ve devletler için büyük bir tehlike haline geldi. Genel olarak tüm dünyanın özellikle İslam dünyasının gençliğinin bu tehlikelere karşı korunması için azami çaba sarf edilmesi gerekiyor."

Dünya Alimler Birliğinin 6. Genel Kurul Toplantısı'nda Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği yeni genel başkan, Prof.Dr. Ali Muhammed el-Sallabi ise yeni genel sekreter olmuştu.