Güncel

Dünya Ormancılık Günü'nde huzurevi bahçesine 2 bin fidan dikildi

BURDUR - Burdur'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde yeni açılan Hilmi Hafize Evin Huzurevi bahçesine 7 dekar araziye 2 bin ağaç fidanı dikildi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle ülkemizin dört bir tarafında daha yeşil bir dünya için fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Burdur'da bu etkinlikler çerçevesinde yeni açılan Hilmi Hafize Evin Huzurevi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Burdur Valisi Türker Öksüz, protokol üyeleri, gaziler, orman gönüllüleri, emniyet, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve huzurevinde kalan yaşlılar katıldı.

Etkinlik öncesi katılımcılara nasıl fidan dikileceği gösterildikten sonra protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından 7 dekar araziye 2 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz; "Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde güzel bir tören yaptık. 7 dekar alanda 2 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Bunların içerisinde çam ağaçları, zeytin fidanları var. Fidan dikimi gerçekleştirdiğimiz Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bu bölgenin yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması hem de ülkemizin ve ilimizin ihtiyacı olan çevrenin korunması, erozyonun kontrolü ve daha yeşil daha güzel bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak için yaptığımız çok önemli bir faaliyet. İnşallah buradaki fidanlar geleceğe nefes olacak. İleride bu bölge daha da yeşillenecek. Daha temiz ve ekolojik açıdan dengeli bir çevreye de böylece katkıda bulunmuş olacağız. Bozulan iklim dengesin tekrar düzelmesine katkıda bulunmuş olacağız. Katılım sağlayan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.