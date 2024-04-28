Dünya Parkinson Günü'nde Parkinson hastalarıyla bir aradayız

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(İSTANBUL)- Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Dünya Parkinson Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer, hastalığın erken yaşlarda görülme sıklığının arttığına çekerek, "Tanıda gecikmeye sebep olan bir diğer sebep de Parkinson belirtisi olarak ortaya çıkan yürüme ve hareketlerde yavaşlamanın ve hatta bazen titremenin yaşlılığın doğal sonucu olarak kabul edilmesidir" dedi.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından Dünya Parkinson Günü kapsamında "Sanatın ve hareketin iyileştirici gücüyle Parkinson hastalarıyla bir aradayız" başlıklı etkinlik düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Koru Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer'in açış konuşmasıyla başladı.

HASTALIĞINI BELİRTİLERİNİ AÇIKLADI

Dr. Tokçaer, Parkinson hastalığının başlıca belirtilerini şu şekilde sıraladı:

"Titreme (istirahat halinde) (istirahat tremor), hareketlerde yavaşlama (bradikinezi), kollar, bacaklar veya gövdede sertlik (rijidite), denge bozukluğu ve düşmeler (postural instabilite). Bu belirti hastalığın ilerlemiş evrelerinde ortaya çıkar ve ilk başvuru ?belirtilerinden olmayabilir. Parkinson hastalığının ikincil belirtileri ise şöyle; el yazısında küçülme (mikrografi), etkilenen tarafta kol sallamada azalma, etkilenen vücut tarafındaki ayakta sürüme, 'donma' hareket başlamakta özellikle yürümeye ?başlamakta tereddüt hali, duraksama, yüz ifadesinde donuklaşma (hipomimi), konuşma sesinde canlılık kaybı, boğuk konuşma (hipofoni), geriye doğru düşme eğilimi, göz kırpma ve yutma reflekslerinde azalma."

"TANIDA GECİKMEYE SEBEP, BELİRTİLERİN YAŞLILIĞIN DOĞAL SONUCU OLARAK KABUL EDİLMESİ"

Hastalığın erken yaşlarda görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer "Tanıda gecikmeye sebep olan bir diğer sebep de Parkinson belirtisi olarak ortaya çıkan yürüme ve hareketlerde yavaşlamanın ve hatta bazen titremenin yaşlılığın doğal sonucu olarak kabul edilmesidir" dedi.

Konuşmanın ardından hastalar Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hakan Kaleağası, Prof. Dr. Gençer Genç, Ankara Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Şube Başkanı Prof. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ ve uzman hekimlerle sohbet eşliğinde sorularını yönelttiler.

HASTALAR RESİM YAPTI

Etkinlik, ressam ve seramik sanatçısı Esin Aykanat'ın moderatörlüğünde hastaların resim yapmalarıyla devam etti. Parkinson hastalığının sembolü olan laleyi çizen hastalar oldukça keyifli vakit geçirdi. Uzman hekimler de resim yapmanın Parkinson hastalarında ince motor becerilere katkısını vurgulayarak el becerisini artıracak bu tip faaliyetlerin Parkinson hastalarının günlük yaşamlarında da olması gerektiğini belirtti.

Resim atölyesinin ardından yoga uygulayıcısı Aysun Levent hastalarla birlikte nefes ve yoga çalışması gerçekleştirdi.