Dünya Romanlar Günü Mesajı - Son Dakika
Dünya Romanlar Günü Mesajı

08.04.2026 16:31
CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı, Romanların değerine ve eşit yurttaşlık ilkesine vurgu yaptı.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajında Romanların renkleriyle, neşeleriyle ve dayanışma kültürleriyle topluma değer katmış, zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya tutunmuş güçlü bir topluluk olduğunu belirtti.

Roman vatandaşların, pek çok alanda eşitsizliklerle mücadele ettiğini savunan Balkanlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eşit yurttaşlık ilkesinin yalnızca sözde değil, hayatın her alanında somut karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Hiç kimsenin kimliği, yaşam tarzı ya da kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Edirne, Roman kültürünün en güçlü yaşatıldığı şehirlerden biridir.

Bu zenginliğimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetimlerimiz ve sosyal politikalarımızla Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye, fırsat eşitliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm Roman yurttaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor, eşit, özgür ve adil bir yaşamın herkes için mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: AA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
