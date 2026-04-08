Dünya Romanlar Günü'nde Destek Mesajı
Dünya Romanlar Günü'nde Destek Mesajı

08.04.2026 12:24
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Roman vatandaşların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirilmesi adına son yıllarda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Roman kültürünün, Türkiye'nin zenginliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan İba, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Roman vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma ve sosyal yaşam alanlarında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı projeler hayata geçirildiğini belirten İba, Romanların kültürel zenginliğine önemli değer kattığını kaydetti.

Yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamış Romanların, müziği, sanatı, yaşam enerjisi ve güçlü aile bağlarıyla topluma önemli katkılar sunduğunu aktaran İba, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. Eğitimden istihdama, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerle Roman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, gençlerin eğitimde daha fazla yer alması için burs, kurs ve rehberlik destekleri sağlanırken, kadınların sosyal hayata katılımını artıracak projeler de uygulandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 8 Nisan'ın Türkiye'de resmi olarak "Dünya Romanlar Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan İba, şunları kaydetti:

"Ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Roman kardeşlerimizin hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nün, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyor, başta Edirneli hemşerilerim olmak üzere tüm Roman vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Belgin İba, AK Parti, Edirne, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Romanlar Günü'nde Destek Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dünya Romanlar Günü'nde Destek Mesajı - Son Dakika
