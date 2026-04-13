Sancaktepe Belediyesi'nden Dünya Romanlar Günü'ne Özel Program... Ayazma Yaşam Vadisi Renklendi

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, Dünya Romanlar Günü'nde düzenlediği özel programda ilçedeki Roman vatandaşları bir araya getirdi. Ayazma Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen ve büyük bir coşkuya sahne olan etkinliğe Belediye Başkanı Alper Yeğin de katıldı.

Sancaktepe'de kültürel zenginliklerin ve toplumsal birliğin vurgulandığı anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Dünya Romanlar Günü etkinliği kapsamında Ayazma Yaşam Vadisi'nde düzenlenen programda, ilçede yaşayan Roman vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Başkan Alper Yeğin vatandaşlarla buluştu

Etkinliğe katılan Yeğin, alanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Roman vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Yeğin, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sancaktepe'nin her bir ferdinin eşit ve değerli olduğunu vurgulayan Yeğin, ilçedeki kültürel mozaiğin en önemli parçalarından Roman toplumunun gününü kutladı.

Sahne yıldızlarıyla müzik ziyafeti

Etkinliğin konser bölümünde ise heyecan doruğa çıktı. Roman müziğinin sevilen isimleri Cihan Serez ve Feride Köse, sahne performanslarıyla Ayazma Yaşam Vadisi'ni dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Hareketli ritimler eşliğinde dans eden Sancaktepeliler, bayram havasında bir gün geçirdi.