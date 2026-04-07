Dünya Sağlık Günü'nde Sağlık Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Sağlık Günü'nde Sağlık Vurgusu

07.04.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bildirici, mesajında, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin, erken tanının, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve güvenilir bilimsel bilginin önem taşıdığını belirtti.

Her yıl 7 Nisan'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü kapsamında Dünya Sağlık Günü olarak kutlandığını ve toplum sağlığını ilgilendiren konulara dikkat çekildiğini kaydeden Bildirici, bu özel günün yalnızca sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatmakla kalmadığını, aynı zamanda bireylerin kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme konusundaki sorumluluklarını da gündeme taşıdığını ifade etti.

Bildirici, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, risk faktörlerinin azaltılması ve toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ile mümkün olduğunu vurguladı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin toplum sağlığının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Bildirici, bu merkezlerde vatandaşlara sağlıklı beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikolojik destek hizmetleri, sigara bırakma danışmanlığı, kanser taramaları, kronik hastalıklarla mücadeleye yönelik rehberlik ve sağlıklı yaşam farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler sunulduğunu kaydetti.

Hastalık ortaya çıkmadan önce önlem almanın sağlıklı toplum oluşturmanın en etkili yolu olduğunu vurgulayan Bildirici, vatandaşların sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Günü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:47:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.