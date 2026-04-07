Dünya Sağlık Günü'nde Sağlık Vurgusu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bildirici, mesajında, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin, erken tanının, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve güvenilir bilimsel bilginin önem taşıdığını belirtti.

Her yıl 7 Nisan'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü kapsamında Dünya Sağlık Günü olarak kutlandığını ve toplum sağlığını ilgilendiren konulara dikkat çekildiğini kaydeden Bildirici, bu özel günün yalnızca sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatmakla kalmadığını, aynı zamanda bireylerin kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme konusundaki sorumluluklarını da gündeme taşıdığını ifade etti.

Bildirici, sağlığın yalnızca hastalıkların tedavisiyle sınırlı olmadığını, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, risk faktörlerinin azaltılması ve toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ile mümkün olduğunu vurguladı.

Sağlıklı hayat merkezlerinin toplum sağlığının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Bildirici, bu merkezlerde vatandaşlara sağlıklı beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikolojik destek hizmetleri, sigara bırakma danışmanlığı, kanser taramaları, kronik hastalıklarla mücadeleye yönelik rehberlik ve sağlıklı yaşam farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler sunulduğunu kaydetti.

Hastalık ortaya çıkmadan önce önlem almanın sağlıklı toplum oluşturmanın en etkili yolu olduğunu vurgulayan Bildirici, vatandaşların sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlattı.