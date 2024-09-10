Genç Şampiyon Şaziye Demir, Kaymakam\'ı Ziyaret Etti

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Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

Demir'e ziyaretinde 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya ile Bilek Güreşi Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Aktaş eşlik etti.

Ziyarette dünya şampiyonu Demir, Kaymakam Ayvat'a şampiyona hazırlıkları ve şampiyona hakkında bilgiler verdi.

Şaziye Demir, "Şimdi hedefim bu şampiyonluğun tesadüf olmadığını ispatlayarak yeni şampiyonluklar kazanmak için çalışmak. Bunun için de kulübüm ve hocam ile çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Bu yolda bana destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Antrenör Murat Aktaş ise emeklerinin karşılığını dünya şampiyonluğuyla aldıklarını ve ünvanı korumak için daha çok çalışacaklarını söyledi.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya da şampiyonluk için çok büyük bir çaba harcandığını ifade ederek; " Bu zorlu süreç sonucunda kızımız sadece bizim değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Kulübüm ve şahsım olarak kızımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise Demir'i tebrik ederek, şunları dile getirdi:

"Bundan önce Türkiye Şampiyonu olarak bizi ziyarete geldiğinde onun gözlerinde dünya şampiyonu olacağını gördük. Nasıl ki Kadın Milli Voleybol Takımımız genç kadınların idolü olarak, onlara umut olma konusunda yarınlara çocuklar için çok güzel bir örnekse Şaziye de bugün Havzalı kızlarımıza, Havzalı, Samsunlu ve Türkiye'mizin gençlerine, bayan sporcularımıza çok güzel bir örnek oldu. Bizlere büyük bir gurur yaşatan kızımı bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kızımıza şampiyonluk yolunda destek olan herkese teşekkür ediyorum."