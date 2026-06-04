Dünya Sinologlar Konferansı Dunhuang'da Başladı - Son Dakika
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Dünya Sinologlar Konferansı Dunhuang'da Başladı

04.06.2026 13:27
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Dunhuang'da düzenlenen konferansta 300'den fazla temsilci, Çin medeniyetinin rolünü tartıştı.

DUNHUANG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde düzenlenen 3. Dünya Sinologlar Konferansı'nda sergilenen kitaplar, 3 Haziran 2026.

3. Dünya Sinologlar Konferansı çarşamba günü antik İpek Yolu'nunn önemli merkezlerinden biri olan Dunhuang'da başladı.

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler ve kültür dünyası temsilcileri, artan belirsizlikler karşısında Çin medeniyetinin ortak küresel sorunların çözümüne sağlayabileceği katkıları ele aldı.

"Çağımızın Zorluklarını Ortaklaşa Aşmak İçin Medeniyetlerin Bilgeliğini Birleştirmek" temasıyla düzenlenen etkinlik, yaklaşık 70 ülkeden 300'den fazla temsilciyi bir araya getirdi. (Fotoğraf: Liu Keying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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