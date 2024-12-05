Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Rabat'ta

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Fas'ın başkenti Rabat'ta "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından başkentteki Karaviyyin Üniversitesi'ne bağlı Dar'ul Hadis El-Hassaniye Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe okulda Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, enstitü yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Etkinlik, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu'nun kahvenin kısa tarihine ve kültürümüzdeki yerine dair yaptığı sunumla başladı.

Ermumcu'nun konuşmasının ardından Türk kahvesine dair görseller izletildi. Program dahilinde hazırlanan Türk kahvesi, lokum ve baklava eşliğinde ikram edildi.

Dar'ul Hadis El-Hassaniye Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerinden Maryam Elkarch, "Türk kahvesi çok güzeldi. Yunus Emre Enstitüsü'ne bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Burada Türkçe öğreniyorum ve bu tür etkinliklerle Türk kültürünü daha yakından tanıyabiliyoruz. Bizler için iyi bir fırsat oldu." dedi.

Öğrencilerden Khawla Bengoua da Türk kahvesini çok beğendiğini belirterek, "Tadı bana göre biraz acı ama seviyorum. Çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında yurtdışındaki merkezlerimizin birçoğunda Türk kahvemizin hem tanıtımını yapıyoruz hem de öğrencilerimizle bir kaynaşma vesilesi kılıyoruz." diye konuştu.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.