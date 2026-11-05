Dünya turunu yakıt nedeniyle bitiren The Odyssey 203 yolcuyu Kamboçya'da bıraktı - Son Dakika
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Dünya turunu yakıt nedeniyle bitiren The Odyssey 203 yolcuyu Kamboçya'da bıraktı

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Yakıt maliyetleri nedeniyle dünya turunu Asya'da sonlandıran Villa Vie Residences'ın The Odyssey gemisi, 203 yolcusunu Kamboçya'da bırakarak ülkeden ayrıldı. Yaklaşık 100 yolcu hâlâ Sihanoukville'de bulunuyor; bazıları Kamboçya'yı geziyor veya başka ülkelere gidiyor.

PHNOM Yakıt maliyetleri nedeniyle dünya turunu Asya'da sonlandıran ABD merkezli firmanın yolcu gemisi, yolcularını bıraktığı Kamboçya'dan ayrıldı.

Kamboçya'da Preah Sihanouk bölgesi Turizm Müdürlüğü yetkilisi Tang Sochetkresna, ABD merkezli "Villa Vie Residences" şirketinin yaklaşık 195 metrelik "The Odyssey" gemisinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sochetkresna, dünya turunu Asya'da bitirerek 203 yolcusunu Kamboçya'da bırakan geminin, mürettebatıyla ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Geminin nereye gittiğini bilmediğini belirten Sochetkresna, yaklaşık 100 yolcunun hala bırakıldıkları Sihanoukville kentinde bulunduğunu, bazılarının Kamboçya'nın farklı yerlerini gezdiğini ya da diğer ülkelere seyahate çıktığını ifade etti.

Birçok yolcu, gemide dünya turu için 300 bin dolardan fazla ödeme yaptıklarını belirtmişti.

"The Odyssey" gemisi yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 28 Ekim'de Kamboçya'da faaliyetlerine son vermişti.

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden 3 yıl önce yolculuğuna başlayan ve dünya turu sırasında yolculara "eşsiz bir lüks ve keşif tarzı" vadederek satılık ya da kiralık kabinler sunan geminin faaliyetlerini sonlandırmasının ardından şirketten yapılan açıklamada geçmişte ortalama 1800 dolar olan kabin başına aylık yakıt giderlerinin, ABD'nin İran'la savaşı nedeniyle, Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaklaşık 6 bin ila 8 bin dolara ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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