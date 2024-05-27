Dünya Üniversitelerinde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Üniversitelerinde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Dünya Üniversitelerinde Filistin\'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek gösterileri, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrencilerin katılımıyla devam ediyor. Polis müdahalelerine rağmen gösteriler sürerken, Brown Üniversitesi'nde mezuniyet konuşması kesildi ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkilerin kesilmesi talep edildi. Chicago Üniversitesi'nde 4 öğrenci diplomasını alamadı ve Toronto Üniversitesi'nde göstericilere kampı kaldırmaları için süre verildi. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde ise polis müdahale tehdidiyle göstericilere son vermeleri talimatı verildi.

27.05.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde nisan ortasında başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, baskı ve polis müdahalelerine rağmen devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.

Nisandan bu yana birçok ülkedeki üniversite gösterilerine polis müdahale etti. Bu müdahalelerde 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Brown Üniversitesi

Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson'un mezuniyet konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından kesildi.

Üniversitenin mezunları tarafından organize edilen gösteride, İsrail ile bağlantılı şirketlerle ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısı yapıldı.

Brown Üniversitesi'nin 2 binden fazla mezunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesene kadar üniversiteye bağış yapmayacağını bildirdi.

Paxson, üniversite web sitesinde 30 Nisan'da yayımlanan mektubuyla, üniversite yönetiminin ve okulda Filistin'e destek için gösteri düzenleyen öğrenci grubunun, anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Chicago Üniversitesi

ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde de Filistin'e destek veren 4 öğrenci diplomasını alamadı.

4. sınıf öğrencisi Youssef Hasweh, mezuniyete neredeyse 1 hafta kala finallerini bitirmesinin hemen ardından kendisiyle beraber 3 öğrencinin diplomalarıyla ilgili e-mail aldığını belirtti.

Hasweh, e-mail'de kampüste düzenlenen kampa katılmalarıyla ilgili disiplin süreci sonuçlanana kadar diplomalarının verilmeyeceğinin bildirildiğini ifade etti.

Toronto Üniversitesi

Kanada'daki Toronto Üniversitesinde de 3 haftadır devam eden Filistin'e destek veren göstericilerin kampüsteki kamplarını kaldırmaları için 24 saat verildi.

Üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlerle işbirliğine ilişkin rapor hazırlanması için çalışma grubu oluşturulmasını teklif etmesinin ardından göstericiler, teklifin bu şirketlerle çalışmayı sonlandırılması dahil bazı talepleri karşılamadığını ifade etti.

Bunun üzerine Üniversite Rektörü Meric Gertler, yaptığı açıklamada, göstericilerin "çevreye rahatsızlık verdiği ve ayrımcılığa yol açtığı" gerekçesiyle kampın kaldırılmasını talep etti.

Gertler, kampın kaldırılmaması durumunda polisin olaya müdahale edebileceği uyarısını yaptı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde polis, Filistin destekçisi göstericilerin yarın öğlen saatlerine kadar gösterilerine son vermeleri talimatı verdi.

Polis, dağılmayan göstericilere müdahale edeceğini ve onları gözaltına alacağını belirtti.

Üniversite yönetimi de Filistin'e destek gösterilerinin "ciddi güvenlik endişeleri"ne yol açtığı öğrencilere kampı terk etmeleri talimatı verdi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Üniversitelerinde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Üniversitelerinde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement