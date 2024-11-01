Dünya Varmış Filmi Tanıtıldı

Güncel

Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür'ün üstlendiği, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan'ın paylaştığı "Dünya Varmış" filminin gösterim öncesi tanıtımı, Frankhan Performans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmen Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin, dünyanın sonu geldikten sonra "otel şeklinde yapılmış bir sığınağa sığınan" 1100 kişinin hikayesini anlattığını söyledi.

Filmde "kahverengi" ve "beyazlar" olmak üzere iki grubun hikayesine odaklandıklarını belirten Özgür, şöyle konuştu:

"Bu fantastik mekanda, 1000 tane 'kahverengi', 100 tane de 'beyaz' insan var. Beyazlar, para vererek içeriden bilet almış, seçilmiş insanlar. Kahverengiler ise seçilmiş beyazlara hizmet etmek için orada bulunuyor. İçerideki hizmetçilerden bazıları ise tesadüfen orada olduğunu fark ediyor. Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı karakter başta olmak üzere bir grup arkadaş, kahverengilerin beyazlara hizmet etmesinin anlamsız olduğuna karar veriyor ve bir isyan çıkarıyor."

"Komik, maceralı ama hikayesi olan bir film yapmak istedim"

Özgür, "Daha önce hikayesi daha az olan komedi filmleri yaptım. Komik, maceralı ama hikayesi olan bir film yapmak istedim. Filmimizin ne kadar iyi ya da kötü olduğuna elbette seyirci izleyince karar verecek. Ama amaçladığımız filmi yaptığımızı hissediyor ve düşünüyorum." dedi.

Filmin, dramatik ve hayati bir meseleyi komik şekilde anlattığını dile getiren Özgür, şunları kaydetti:

"Hikaye bir sığınakta geçiyor ama bu bildiğimiz bir sığınaktan farklı özellikler taşıyor. Aslında burası sığınaktan çok otele benziyor. Depreme, nükleer sızıntılara karşı dayanıklı bir yerden bahsediyoruz. İçeride de dünyanın sonunun, insanların yaptıklarından kaynaklandığını düşünen birileri var ve bu yüzden bazı insani faaliyetleri yasaklıyorlar. Dünyanın daha sağlıklı bir yer olması için konulduğunu düşündüğümüz kuralların ise filmin sonunda aslında çok da öyle olmadığını anlıyoruz."

"Bizler ne yazık ki şu anda kıyametin sınırında geziyoruz"

Özgür, "kıyametçi" yaklaşımların son zamanlarda oldukça yaygınlaştığını, filmin hikayesinin de bu duyguyla şekillendiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında savaşların olduğuna ve her gün "dünya savaşı"nın çıkacağıyla ilgili tartışmaların yapıldığına işaret eden Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"İki çocuğum var ve ben de hepimizin taşıdığı kaygıları taşıyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada her gün binlerce çocuk öldürülüyor. Uçaklar bombalar yağdırıyor. İsrail büyük bir katliama imza atıyor. Bizler ne yazık ki şu anda kıyametin sınırında geziyoruz. Bu korkuyla büyüdük ve yaşamaya devam ediyoruz. Uzunca bir zamandır umut dediğimiz o güzel hali unutmuş durumdayız. Herkes buradan daha batıya gitmeyi ve bu durumdan kaçmayı düşünüyor ama maalesef şu anda dünyada güvenli bir yer yok. Daha kötü olan ise bir yerden sonra bu durum üzerine düşünmeyi bıraktık. Artık olan biteni, bu savaş halini kanıksamış durumdayız. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu durumla baş etmemiz gerekiyor. Umudu tekrar bulmamız ve korkularımızdan gerçek anlamda kurtulmamız gerekiyor. Filmimiz de aslında kaybettiğimiz umutlu olma halini hatırlamayı amaçlıyor. Bu filmin sonunda iyiler kazanıyor. Çünkü dünyanın iyilerin kazanmasına fazlasıyla ihtiyacı var."

"Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.