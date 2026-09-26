Dünyadan 200 katılımcı Vancouver\'daki 2026 İç Tasarım Fuarı\'nda ürünlerini sergiliyor

Dünyadan 200 katılımcı Vancouver'daki 2026 İç Tasarım Fuarı'nda ürünlerini sergiliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver kentinde 2026 İç Tasarım Fuarı cuma günü kapılarını açtı. 27 Eylül'e kadar sürecek üç günlük halka açık fuarda, dünyanın dört bir yanından 200 katılımcı en yeni iç tasarım konseptleri ve ürünlerini sergiliyor.
VANCOUVER, 26 Eylül (Xinhua) -- 2026 İç Tasarım Fuarı cuma günü Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde başladı.
27 Eylül'e kadar devam edecek üç günlük halka açık etkinlikte, dünyanın dört bir yanından 200 katılımcı en yeni iç tasarım konseptlerini ve ürünlerini sergiliyor.
Kaynak: Xinhua
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