Dünyanın dört bir yanından 290 firma Vijfhuizen'deki çiçek fuarında buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından 290 firma Vijfhuizen'deki çiçek fuarında buluşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen 2026 Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, 3-5 Kasım'da sektör temsilcilerini ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 290 firmanın katıldığı etkinlik, çiçek meraklıları ve uzmanları da bir araya getiriyor.
AMSTERDAM, 4 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın Vijfhuizen bölgesinde düzenlenen 2026 Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, 3 Kasım 2026.
Hollanda'da her yıl düzenlenen Uluslararası Çiçekçilik Ticaret Fuarı, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerini, çiçek meraklılarını ve uzmanları bir araya getiriyor.
Bu yıl 3-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinliğe, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 290 firma katılıyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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