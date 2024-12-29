Dünyanın En Hızlı Treni Tanıtıldı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Faaliyete girdiğinde saatte 400 kilometre hız yapacak dünyanın en hızlı yüksek hızlı treni CR450'nin prototipi pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de tanıtıldı.
Ülkenin demiryolu operatörü, trenin test aşamasında saatte 450 kilometre hıza ulaşabildiğini duyurdu.
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