Dünyanın En Yüksek Köprüsü Tamamlanıyor

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ZHENFENG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou'daki Liuzhi-Anlong otoyolundaki Huajiang büyük kanyon köprüsünün şu ana kadar 93 bölümü monte edilirken, köprü tamamlanma aşamasına geldi.

2.890 metre uzunluğundaki köprünün inşaatına 2022 yılında başlanmıştı. Tabliyesi ile Beipanjiang Nehri arasında 625 metre yüksekliğe ulaşacak şekilde tasarlanan köprü, bu yıl tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü unvanını kazanacak.