Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler - Son Dakika
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Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler

Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik\'ten Gözlemler

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen söyleşide AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Antarktika ve Arktik'teki deneyimlerini anlattı ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekti.

27.08.2024 18:49
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Anadolu Ajansı (AA) tarafından "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik'ten Gözlemler" söyleşisi gerçekleştirildi.

Ankara One Tower AVM Sokratin X Assembly'de düzenlenen söyleşide AA Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, katılımcılara deneyim ve tecrübelerini anlattı.

Coşkun, buradaki konuşmasında, AA'nın "Yeşilhat" isimli bir biriminin olduğunu hatırlatarak, burada özellikle iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin haberler yapıldığını, bunların çok önemli olduğunu belirtti.

Bilimsel makalelerden, bilim insanlarının çalışmalarından ve görüşlerinden yararlanarak haber çalışmaları yaptıklarını anlatan Coşkun, iklim ve çevre konusunun önemine dikkati çekti.

AA'nın belirlediği etik kurallar çerçevesinde çalışmalar yürütüldüğünü ve son 3 yıldır Türkiye'nin bilimsel kutup seferlerine katıldıklarını aktaran Coşkun, bu yıl alanında uzman akademisyenlerle katıldığı 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Coşkun, sefere katılmadan önce, iklim değişikliği ve diğer konulara yönelik detaylı bir çalışma yaptıklarını, haber konularını da akademisyenlerin yürüttüğü projeleri inceleyerek belirlediklerini dile getirdi.

Bu ön çalışmanın, bölgede hangi haberlerin ne tür ekipmanlarla çekileceğini belirlemek açısından da yol gösterici olduğunu anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Seferleri aslında yaklaşık bir ay sürüyor ama bizim ön hazırlığımız ve daha sonrasındaki çalışmalarımız tabii ki de çok daha fazla uzun süreçler. Yani bir bilim çalışmasının, yapılan projenin sonuçlarını alabilmek aslında en az 3 yılı bulabiliyor. Dolayısıyla çok uzun bir süreçten bahsediyorum."

"Bizim bir B gezegenimiz yok"

Şebnem Coşkun, güney ve kuzey kutuplarda yaşayan canlıların özelliklerine de değindi.

Güney kutbundaki canlıların daha insancıl ve meraklı olduğunu kaydeden Coşkun, "Kuzeydeki canlıların daha insandan korkan bir yapıları var. Hızlı hareket ederek sizden kaçabiliyorlar. Dolayısıyla onların fotoğraflarını çekmek de güneyde biraz daha kolay ama kuzeyde maalesef öyle değil, çok uzun süreçler gerektiriyor." dedi.

Güney ve kuzey kutuplarında uluslararası alanda birçok kez yayınlanan 2 ayrı haberini anlatan Coşkun, AA olarak her zaman sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve bazı zamanlarda da farkındalık çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Plastik kirliliğine dikkati çekmek için dalışlar da gerçekleştirdiklerini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Horseshoe Adası üzerinde bir buz kütlesi koparak denize karıştı. Biz o süreçte seferdeydik ve adada bilim insanları çalışmalar yapıyordu. Biz de günbegün bu kopan buzdağının ne kadar şekil değiştirdiğini, ne kadar sürede eridiğini ve sürekli takla atarak, dönerek onun eridiğini fark ettik ve daha sonrasında da bu alana dalış yaparak bunu haberleştirdik. Küresel iklim değişikliğine de dikkat çekmeyi amaçladık. Aslında iklim, çevre, doğa, her şey birbirine bağlı. Bizim bir B gezegenimiz yok. Mutlaka bu gezegeni, bu canlılarla beraber paylaşmak zorundayız. Çünkü aynı ortamda nefes alıyoruz ve oksijenin büyük çoğunluğu okyanuslardan geliyor."

Coşkun konuşmasının ardından katılımcılara ödüllü kısa filmi "The Melting World Of Polar Bears"ı da izletti.

Ayrıca katılımcılar, AA öncülüğünde İspanya'nın EFE, İtalya'nın ANSA ve Yunanistan'ın AMNA haber ajanslarının katkılarıyla başta orman yangınları olmak üzere iklim krizinin etkilerini çeşitli yönleriyle anlatan fotoğrafların yer aldığı "Yeşil Hattımız: Çevre" sergisini de gezdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Anadolu Ajansı, ankara, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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