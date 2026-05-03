\'Dur\' ihtarına uymayan motosikletli kazada öldü

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan Efe Can Bayram'ın (17) kullandığı motosiklet ile motorize ekipteki polis memurunun kullandığı motosiklet, takip sırasında çarpıştı. Devrilen motosikletlerden yola savrulan Bayram hayatını kaybederken, polis memuru ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.00 saatlerinde Köyceğiz - Fethiye kara yolu Beyobası Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kasksız ve ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Efe Can Bayram'a polis ekipleri 'Dur' ihtarında bulundu. Denetleme noktasından kaçan Bayram'ı Gökova Bölge Trafik Amirliği'nde görevli polis memuru Ebubekir Serin (41) kullandığı 48 A 0274 plakalı motosikletle takip etmeye başladı. Takip sırasında iki motosiklet birbirleriyle temas edince devrildi. Polis memurunun hafif sıyrıklarla atlattığı kazada ağır yaralanan Bayram, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan polis memuru Serin'in ise aynı hastanede ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.