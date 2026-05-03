'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kazada öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kazada öldü

\'Dur\' ihtarına uymayan motosikletli kazada öldü
03.05.2026 19:08  Güncelleme: 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan Efe Can Bayram'ın (17) kullandığı motosiklet ile motorize ekipteki polis memurunun kullandığı motosiklet, takip sırasında çarpıştı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan Efe Can Bayram'ın (17) kullandığı motosiklet ile motorize ekipteki polis memurunun kullandığı motosiklet, takip sırasında çarpıştı. Devrilen motosikletlerden yola savrulan Bayram hayatını kaybederken, polis memuru ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.00 saatlerinde Köyceğiz - Fethiye kara yolu Beyobası Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kasksız ve ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Efe Can Bayram'a polis ekipleri 'Dur' ihtarında bulundu. Denetleme noktasından kaçan Bayram'ı Gökova Bölge Trafik Amirliği'nde görevli polis memuru Ebubekir Serin (41) kullandığı 48 A 0274 plakalı motosikletle takip etmeye başladı. Takip sırasında iki motosiklet birbirleriyle temas edince devrildi. Polis memurunun hafif sıyrıklarla atlattığı kazada ağır yaralanan Bayram, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan polis memuru Serin'in ise aynı hastanede ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kazada öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
Galatasaray’da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

19:54
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
19:38
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada’ya koştu
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu
19:23
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
19:23
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
18:59
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
18:24
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
18:02
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
17:55
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:18
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 20:17:23. #7.12#
SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.