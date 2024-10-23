Durağan'da Öğrencilere Eğitim Desteği

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Sinop'un Durağan ilçesinde ilçe dışında eğitim gören öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim desteği programına katkı sunmak isteyenler için başvurularının başladığı bildirildi.

Başvuruların Belediye üzerinden yapılabileceği vurgulanan açıklamada,"Durağan'da doğup büyümüş, ancak ilçemiz dışında lisans ve ön lisans eğitimine devam eden üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği başvuruları başlamıştır. Eğitim desteği başvuruları belediyemiz üzerinden yapılabilir." ifadelerine yer verildi.