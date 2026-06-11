Durağan\'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Su Tankeri Tahsisi

Sinop'un Durağan ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede kapasitesinin artırılması amacıyla orman köylerine su tankeri tahsis edildi.

İlçeye bağlı Hacıoğlan, Alpaşalı, Gökdoğan, Olucak, Kuzuluk, Cevizlibağ ve Çamlıca köylerinde hizmet verecek 7 su tankeri, Vali Mustafa Özarslan'ın da katılımıyla düzenlenen programla köy muhtarlarına teslim edildi.

Vali Mustafa Özarslan, programda yaptığı konuşmada, ormanların ülkenin can damarları olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen su tankerlerinin yangınlarla mücadelede etkin rol üstleneceğini vurgulayan Özarslan, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlardan yangınlara karşı duyarlı ve tedbirli olmalarını istedi.

Programa Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.