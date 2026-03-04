Duran Adam Eylemine Beraat Kararı - Son Dakika
Duran Adam Eylemine Beraat Kararı

04.03.2026 12:23
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Taksim'deki eyleme katılan 19 kişi hakkında beraat verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi eylemlerinin yıl dönümünde Taksim'de yapılan "Duran Adam" eylemine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 19 kişi hakkında, eylemin şiddet içermediği ve kamu düzenini bozmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde, Taksim Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "Duran Adam" eylemi yapmış, polis ekipleri eyleme müdahale ederek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan çocuklar aynı akşam bırakılmış, diğer 19 kişi sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen "sabit bekleme" eylemine katıldıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

"Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında hareket ettiler"

Davanın karar duruşması bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi yapıldı. Hakim, tüm sanıkların "hareketlerinin cebir içermediği, silahsız ve saldırısız olduğu, kamu düzenini bozan ve insanların mal ve canını tehlikeye atan bir boyutta olmadığı, sanıkların Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında hareket ettikleri" gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

Kaynak: ANKA

