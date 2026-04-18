Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA Standını Ziyaret Etti

18.04.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, ADF 2026'da Anadolu Ajansı'nın '15 Temmuz Anı Odası'nı gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, "15 Temmuz Anı Odası"nı gezdi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Duran, stant alanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası"nı da gezdi.

Burhanettin Duran, AA çalışanlarına ADF kapsamında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 20:04:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.